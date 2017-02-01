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В Курской области представили нового прокурора

Сегодня, 13:51
В Курской области представили нового прокурора
Сегодня депутатам курской облдумы представили нового прокурора региона. Им стал 41-летний Алексей Цуканов, который раньше возглавлял управление Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Женат, имеет троих детей. «В первую очередь вижу перед собой обязанность соблюдения законности прав и свобод граждан при реализации их социальных прав, которые касаются  выплаты заработных плат, социальных льгот», -  рассказал Алексей Цуканов. Также он отметил, что продолжит борьбу с коррупцией. Кроме того, Цуканов пояснил, что его работой будет обеспечение законности при регистрации, рассмотрении и разрешении сообщений о преступлениях, обеспечение законности исполнения органами предварительного следствия и дознания при предварительном расследовании.
Также Цуканов признался, что наш регион произвел на него благоприятное впечатление, и он надеется на плодотворную работу. Напомним, предшественник Цуканова Александр Филимонов теперь отправится на службу в республику Мордовия. 


 

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