В Курской области представили нового прокурора

Сегодня депутатам курской облдумы представили нового прокурора региона. Им стал 41-летний Алексей Цуканов, который раньше возглавлял управление Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Женат, имеет троих детей. «В первую очередь вижу перед собой обязанность соблюдения законности прав и свобод граждан при реализации их социальных прав, которые касаются выплаты заработных плат, социальных льгот», - рассказал Алексей Цуканов. Также он отметил, что продолжит борьбу с коррупцией. Кроме того, Цуканов пояснил, что его работой будет обеспечение законности при регистрации, рассмотрении и разрешении сообщений о преступлениях, обеспечение законности исполнения органами предварительного следствия и дознания при предварительном расследовании.

Также Цуканов признался, что наш регион произвел на него благоприятное впечатление, и он надеется на плодотворную работу. Напомним, предшественник Цуканова Александр Филимонов теперь отправится на службу в республику Мордовия.









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