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Железногорскую гостиницу освободили от "террористов"

Сегодня, 15:37
Железногорскую гостиницу освободили от
В Железногорске состоялись антитеррористические учения силовиков. По легенде гостиницу захватили террористы. Личный состав полиции подняли по тревоге. На место незамедлительно прибыли службы экстренного реагирования. Прилегающую территорию оцепили, заблокировали движение по ближайшим улицам. Как сообщили в пресс-службе УМВД, во время учений отработали навыки действий группировки сил и средств по предотвращению террористических угроз и ликвидации возможных последствий теракта, отработали взаимодействие силовых ведомств. По мнению организаторов, поставленные цели были достигнуты. 

 

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