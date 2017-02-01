МРСК Центра расширяет практику внедрения результатов собственных проектов НИОКР

МРСК Центра расширяет практику внедрения результатов собственных разработок для привлечения нетарифных источников финансирования проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Речь идет о запатентованных компанией стальных многогранных опорах линий электропередачи (СМО) и столбовых трансформаторных подстанциях (СТП) 6—10/0,4 кВ.

Конструкции стальных многогранных опор и столбовых трансформаторных подстанций разработаны по техническим заданиям и под руководством специалистов МРСК Центра с учетом современных требований к технической политике и обеспечению повышения производительности труда при монтаже и обслуживании. Они востребованы предприятиями сетевого комплекса и интересны производителям, что дает возможность компании, как правообладателю, при размещении заказов на изготовление СМО и СТП компенсировать расходы на их создание.

МРСК Центра использует для этого принятую в развитых странах практику заключения лицензионных договоров с производителями профильной продукции. В 2015 году МРСК Центра заключила несколько лицензионных договоров: на производство и реализацию стальных многогранных опор и столбовых трансформаторных подстанций. Все договоры зарегистрированы в Роспатенте.

Стальные многогранные опоры - одна из недавних разработок МРСК Центра, соответствующий патент компания получила в феврале 2014 года. По сравнению с обычными железобетонными и деревянными опорами, они гораздо более надежны и долговечны (срок службы стальных опор составляет 50 лет, железобетонных- 20-30 лет), легки, компактны, и, как следствие – оказываются менее затратными с точки зрения строительно-монтажных работ. Соответствие современным требованиям в эстетике позволяет применять их как в сельской местности, так и в крупных городах. На сегодняшний день установлено около 160 опор.

Столбовые трансформаторные подстанции МРСК Центра, по сравнению с другими существующими на рынке СТП, имеют более простую и надежную конструкцию, а также усиленную изоляцию, полностью закрывающую все токоведущие части. Применение СТП способствует снижению травматизма по причине недоступности самой ТП и токоведущих частей, снижению протяженности линий низкого класса напряжения и тем самым сокращению потерь при передаче электроэнергии, повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. Кроме того, как показывает практика, строительство воздушных линий со столбовыми трансформаторными подстанциями значительно увеличивает пропускную способность сети и возможности технологического присоединения новых потребителей в расширяющихся населенных пунктах. За 2015-2016 гг. установлено около 330 СТП, изготовленных по патенту МРСК Центра.

Все упомянутые преимущества делают инновационные разработки МРСК Центра востребованными у предприятий электросетевого комплекса, поэтому компания намерена расширять практику использования лицензионных договоров.

МРСК Центра проводит системную работу по формированию дополнительных нетарифных источников финансирования с учетом текущей макроэкономической ситуации. Ее целью является компенсация средств, затраченных на разработку проектов в инновационной сфере. Такой подход способствует повышению эффективности работы компании в части НИОКР, создает дополнительные возможности для разработки и внедрения передовых инновационных разработок.

Сегодня, 15:40