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Завтра курский драмтеатр даст премьеру комедии «Бешеные деньги»

Сегодня, 08:23
Завтра курский драмтеатр даст премьеру комедии «Бешеные деньги»
Завтра в курском драматическом театре имени Пушкина состоится премьера спектакля по пьесе Островского «Бешеные деньги». Комедию в двух действиях поставил режиссер из Москвы Павел Прибыток. Спектакль «Бешеные деньги» станет дебютным для актрисы драмтеатра Юлии Высочиненко. Она впервые выйдет на сцену в главной роли. Высочиненко играет роль Лидии Чебоксаровой, которая не хочет жить в нищете. Свою любовь и свободу она решила продать тому, кто заплатит больше. Актуальную пьесу курский зритель, видимо, ждет с нетерпением, практически все билеты на премьеру уже проданы.

 

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