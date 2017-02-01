Завтра курский драмтеатр даст премьеру комедии «Бешеные деньги»

Завтра в курском драматическом театре имени Пушкина состоится премьера спектакля по пьесе Островского «Бешеные деньги». Комедию в двух действиях поставил режиссер из Москвы Павел Прибыток. Спектакль «Бешеные деньги» станет дебютным для актрисы драмтеатра Юлии Высочиненко. Она впервые выйдет на сцену в главной роли. Высочиненко играет роль Лидии Чебоксаровой, которая не хочет жить в нищете. Свою любовь и свободу она решила продать тому, кто заплатит больше. Актуальную пьесу курский зритель, видимо, ждет с нетерпением, практически все билеты на премьеру уже проданы.





Сегодня, 08:23