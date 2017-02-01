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В курской сельской школе добывают воду из снега

Сегодня, 08:07
В курской сельской школе добывают воду из снега
В Веретенинской школе Железногорского района, где обучаются 33 ребенка, добывают воду, растапливая снег, поскольку в здании нет водопровода. В туалет детям приходиться ходить почти за 80 метров, при любой погоде. Газ к школе не подведен - обогреваются с помощью электричества, как могут. О бедственном положении Веретенинской школы сообщает издание «Эхо недели». Чтобы добыть питьевую воду, учителям приходится ездить к роднику, расположенному за 8 километров. На месяц районная администрация оплачивает школе две бутыли питьевой воды по 19 литров. Остальную воду, чтобы готовить завтраки и мыть посуду, приходится завозить на машине из Гнаньского родника, - рассказала директор школы Валентина Козловская. Зимой техническую воду здесь получают, растапливая снег, весной – собирают в бочки капель, летом – дождевую воду. Добавим, в октябре учебное заведение отметит своё 50-летие. Возможно, праздник здесь встретят по-прежнему - без туалета и воды.

 

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