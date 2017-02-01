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В Суджанском районе запустят первый в России комплекс по производству «розовой телятины»

Сегодня, 08:10
В Суджанском районе запустят первый в России комплекс по производству «розовой телятины»
На следующей неделе в Курской области откроется животноводческий комплекс по производству «розовой телятины». Как пояснили в региональной администрации, этот проект крупного инвестора является единственным в России и странах ближнего зарубежья. Сметная стоимость первой очереди- около 3 млрд рублей. В планах - строительство до 2020 года еще двух аналогичных площадок. В итоге производственная мощность объекта составит 90 тысяч голов молодняка, ежегодное производство скота на убой - 26 тыс. тонн, а общий объем инвестиций - около 9 млрд рублей. Откроется новый комплекс 21 февраля в Суджанском районе.

 

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