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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам в рамках акции

Сегодня, 11:11
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам в рамках акции
С 15 февраля Сбербанк запустил весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам.
Снижение ставок составляет до 3 п.п. от базовой линейки. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей. 
«31 января закончилась новогодняя акция по потребительским кредитам, которую высоко оценили наши клиенты – например, выдачи в январе составили 55 млрд рублей, что на 24% больше аналогичного показателя предыдущего года. 
На волне успешной новогодней акции сегодня мы запускаем новое  предложение, приуроченное к весенним праздникам  Минимальная ставка в рамках новой акции составит всего 12,9% годовых в рублях – таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке ещё не было, - отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. 
Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а  предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Напомним, что за 4 квартал 2016 года частные клиенты оформили в Центрально-Черноземном  банке ПАО Сбербанк более 82 тысячи  потребительских кредитов на общую сумму свыше 12,5 млрд  рублей. Для сравнения: за 4 квартал 2015 года было выдано около 62 тысяч потребительских кредитов на сумму порядка 8,7 млрд  рублей. При этом средний размер потребительского кредита остался на прежнем уровне: около 151 тыс. рублей.  
Доля Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк на рынке кредитования физических лиц составляет 43,64% (на 01.12.2016), за последний год она увеличилась на 1,66 процентных пункта (по состоянию на 01.12.2015 доля составляла 41,98%).
Снижение процентных ставок будет способствовать дальнейшему росту этих показателей. Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

 

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