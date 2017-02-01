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Ночью в Рыльском районе насмерть сбили женщину

Сегодня, 11:31
Ночью в Рыльском районе насмерть сбили женщину
В первом часу ночи 16 февраля в Рыльском районе произошла авария со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции, на 116 километре автодороги «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» неустановленный автомобиль сбил женщину-пешехода. Водитель скрылся с места происшествия. Ни марка машины, ни личность автомобилиста до сих пор не установлены, так же как и личность пострадавшей. После ДТП её доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась, не приходя в сознание. 

 

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