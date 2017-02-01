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Две курянки завоевали золото международного турнира по самбо

Сегодня, 11:34
Две курянки завоевали золото международного турнира по самбо
В подмосковном Зеленограде состоялся крупный международный турнир по самбо среди слабослышащих спортсменов. За награды боролись представители сборных России, Армении, Белоруссии, Италии, Киргизии, Молдовы, Монголии и Украины. Разыгрывались комплекты медалей в семи весовых категориях у мужчин и женщин. Честь сборной России защищали курянки Наталья Егоричева (в весовой категории до 48 килограммов) и Светлана Крюкова (в категории до 56 кг). Наши спортсменки уверенно обыграли всех своих противниц и завоевали золотые награды турнира.

 

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