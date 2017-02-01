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По Горшеченскому району проехал "Правомобиль"

Сегодня, 12:07
По Горшеченскому району проехал
В Горшеченском районе состоялась акция «Правомобиль». Ее организовала прокуратура, чтобы куряне, живущие в отдаленных населенных пунктах могли получить бесплатную юридическую помощь. К акции присоединились судебные приставы, представители областной нотариальной палаты, «Общенационального правозащитного союза «Человек и закон», сотрудники Пенсионного фонда и местного отдела МВД. Куряне получили ответы по вопросам постановки на жилищный учет, оплаты коммунальных услуг за места общего пользования в многоквартирных домах, оформления права собственности на объекты недвижимости, получения российского гражданства, исполнения судебных решений по взысканию зарплаты и алиментов. В прокуратуре сообщили, что скоро "Правомобиль" отправиться в очередное путешествие по Курской области. 

 

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