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У курской колонии в третий раз за неделю задержан перебросчик

Сегодня, 12:59
У курской колонии в третий раз за неделю задержан перебросчик
Накануне вечером на режимной территории исправительной колонии №9 Курской области задержали перебросчика. Это уже третий случай за неделю. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, задержанным оказался 30-летний курянин. При нём были четыре свёртка. В этих "посылках" нашли 8 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства, 2 флэш-карты, 6 sim-карт и 3 гарнитуры к мобильным телефонам. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Сотрудники колонии подготовили материалы о привлечении к административной ответственности курянина, они уже переданы в суд. 

 

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