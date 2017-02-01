В тюрьму отправили распространителей поддельного алкоголя

В Курской области состоялся суд над членами преступной группы, которая занималась реализации фальсифицированного алкоголя. По информации регионального УМВД, в Курчатове задержали пятерых местных жителей. По версии следствия, они продавали поддельный алкоголь под видом дорогостоящих брендов. В гаражах, которые арендовали злоумышленники, полицейские обнаружили более 300 литров фальсификата с поддельными акцизами. Экспертиза показала, что под видом дорогостоящих брендов скрывался некачественный алкоголь на сумму свыше 200 тысяч рублей. Суд вынес распространителям подделки приговор. Им назначено лишение свободы сроком от двух до трех лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также они обязаны уплатить штраф от 150 до 300 тысяч рублей. Обвиняемых арестовали в зале суда. Кроме того, обвиняемым предъявлены гражданские иски от производителя алкогольной продукции, чьи марки были подделаны. Изъятое спиртное уничтожат.

Сегодня, 13:08