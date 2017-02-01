поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

Волейболистки курского «Политеха» примут аутсайдера турнира

Сегодня, 10:15
Волейболистки курского «Политеха» примут аутсайдера турнира
В эти выходные волейболистки проведут на своей площадке игры 11-го тура Чемпионата России Высшей лиги «А». В гости к нашим спортсменкам приедет тюменская команда «ТюмГУ». Курянки сейчас занимают 3-е место, имея в активе 10 побед в 18 встречах. Сегодняшние соперники с 4-мя победами замыкают турнирную таблицу, они на 9-й строчке. Начало игр сегодня и завтра в 17 часов. Матчи состоятся в спорткомплексе ЮЗГУ.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама