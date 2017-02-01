Волейболистки курского «Политеха» примут аутсайдера турнира

В эти выходные волейболистки проведут на своей площадке игры 11-го тура Чемпионата России Высшей лиги «А». В гости к нашим спортсменкам приедет тюменская команда «ТюмГУ». Курянки сейчас занимают 3-е место, имея в активе 10 побед в 18 встречах. Сегодняшние соперники с 4-мя победами замыкают турнирную таблицу, они на 9-й строчке. Начало игр сегодня и завтра в 17 часов. Матчи состоятся в спорткомплексе ЮЗГУ.

Сегодня, 10:15