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У курян на этой неделе 4 выходных

Вчера, 08:01
У курян на этой неделе 4 выходных
Эта рабочая неделя у курян, впрочем, как и всех жителей России, короткая. Трудиться будем всего три дня. Причем, понедельник и вторник - полноценные трудовые будни, а в среду, 22 февраля, продолжительность рабочего дня должна быть по Трудовому кодексу на час короче. С четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, Курск вместе со всей страной будет праздновать День защитника Отечества. Такие продолжительные каникулы получились благодаря  перенесу выходного с 1 января на пятницу, 24 февраля.

 

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