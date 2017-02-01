У курян на этой неделе 4 выходных

Эта рабочая неделя у курян, впрочем, как и всех жителей России, короткая. Трудиться будем всего три дня. Причем, понедельник и вторник - полноценные трудовые будни, а в среду, 22 февраля, продолжительность рабочего дня должна быть по Трудовому кодексу на час короче. С четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, Курск вместе со всей страной будет праздновать День защитника Отечества. Такие продолжительные каникулы получились благодаря перенесу выходного с 1 января на пятницу, 24 февраля.





Вчера, 08:01