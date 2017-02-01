Курскэнерго готовится к прохождению паводкового периода

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» началась подготовка к прохождению весеннего половодья.

Контроль за подготовительными мероприятиями осуществляет созданная в филиале Центральная паводковая комиссия, которую возглавил первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин. Подготовлен план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в период половодья, обозначены сроки исполнения и ответственные за их соблюдение. Руководителями технического блока филиала определен перечень объектов находящихся в зоне повышенного риска в период вероятных затоплений: в него вошли 44 ЛЭП и 6 подстанций.

В соответствии с планом подготовки к паводку персонал Курскэнерго проводит осмотры переходов воздушных линий через реки. В поймах рек у опор, подверженных затоплению и размыву, обновляются либо дополнительно устанавливаются рейки для замера уровня максимальных вод, проверяется состояние обваловки фундаментов опор, защиты оснований опор от ледохода.

Работники филиала проводят очистку от снега территории подстанций с целью исключения угрозы затопления (подтопления) оборудования закрытых распределительных устройств (ЗРУ), общеподстанционных пунктов управления (ОПУ) и коммуникаций, проезжей части и территорий ОРУ для обеспечения возможности подъезда техники к оборудованию, зданиям, сооружениям, пожарным водоёмам и гидрантам.

Для наблюдения за паводковой обстановкой, получения фактических и прогнозных данных об обстановке на реках и срочного информирования об угрозе чрезвычайных ситуаций, Курскэнерго налажено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, Главного управления МЧС России по Курской области и местными администрациями. Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы в период половодья формируется аварийный резерв материалов и оборудования, плавсредств, передвижных насосов, спецтехники и механизмов, основных резервных источников энергоснабжения, основных и резервных каналов связи и оповещения.

Разработаны графики дежурств руководящего состава, специалистов и аварийных бригад. Для оперативного реагирования на возможные случаи подтопления, в Курскэнерго сформировано 10 мобильных бригад в составе 76 человек и 21 единицы техники. В резерве находятся еще 30 аварийно-восстановительных бригад, по одной в каждом районе электрических сетей. Бригады обеспечены схемами заездов на участки ВЛ, расположенные в зоне риска, с указанием характеристик водных и других возможных препятствий, а также способов их преодоления и объездов. «Своевременное выполнение организационно-технических мероприятий по подготовке к паводку, послужит залогом обеспечения надежной, безаварийной работы электросетевых объектов в период весеннего половодья», – отмечает первый заместитель директора - главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин.

Сегодня, 16:08