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Курскэнерго готовится к прохождению паводкового периода

Сегодня, 16:08
Курскэнерго готовится к прохождению паводкового периода
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»   началась подготовка к прохождению весеннего половодья. 
Контроль за подготовительными мероприятиями осуществляет созданная в филиале Центральная паводковая комиссия, которую возглавил первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин. Подготовлен план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в период половодья, обозначены сроки исполнения и ответственные за их соблюдение. Руководителями технического блока филиала определен перечень объектов находящихся в зоне повышенного риска в период вероятных затоплений: в него вошли  44 ЛЭП и 6 подстанций. 
В соответствии с планом подготовки к паводку  персонал Курскэнерго проводит осмотры переходов воздушных линий через реки. В поймах рек у опор, подверженных затоплению и размыву, обновляются либо дополнительно устанавливаются рейки для замера уровня максимальных вод, проверяется состояние обваловки фундаментов опор, защиты оснований опор от ледохода. 
Работники филиала  проводят очистку от снега территории подстанций с целью исключения угрозы затопления (подтопления) оборудования закрытых распределительных устройств (ЗРУ), общеподстанционных пунктов управления (ОПУ) и коммуникаций, проезжей части и территорий ОРУ для обеспечения возможности подъезда техники к оборудованию, зданиям, сооружениям, пожарным водоёмам и гидрантам.
Для наблюдения за паводковой обстановкой, получения фактических и прогнозных данных об обстановке на реках и срочного информирования об угрозе чрезвычайных ситуаций, Курскэнерго налажено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, Главного управления МЧС России по Курской области и местными администрациями. Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы в период половодья формируется аварийный резерв материалов и оборудования, плавсредств, передвижных насосов, спецтехники и механизмов, основных резервных источников энергоснабжения,  основных и резервных каналов связи и оповещения.  
Разработаны графики дежурств руководящего состава, специалистов и аварийных бригад. Для оперативного реагирования на возможные случаи подтопления, в Курскэнерго  сформировано 10 мобильных бригад в составе 76 человек и 21 единицы техники. В резерве находятся еще 30 аварийно-восстановительных бригад, по одной в каждом районе электрических сетей. Бригады  обеспечены схемами заездов на участки ВЛ, расположенные в зоне риска, с указанием характеристик водных и других возможных препятствий, а также способов их преодоления и объездов. «Своевременное выполнение организационно-технических мероприятий по подготовке к паводку, послужит залогом обеспечения надежной, безаварийной работы электросетевых объектов в период весеннего половодья», – отмечает первый заместитель директора - главный инженер Курскэнерго  Вячеслав Истомин.

 

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