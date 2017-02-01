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В Курске талый снег залил детский сад

Сегодня, 16:15
В Курске талый снег залил детский сад
Потоп случился в детском саду №71 Курска. Там потекла крыша из-за растаявшего снега. Из-за льющейся с потолка воды расформирована 2-я группа. Детей отправили по домам или передали другим воспитателям. Как пояснили ГТРК «Курск» родители дошколят, они больше всего недовольны не внезапными каникулами, а тем, что теперь от косметического ремонта помещений, который они сделали за свой счет, не осталось и следа. Между тем крышу уже латали в 2009-ом, а потом и в 2013-м годах. Теперь она вновь потекла. В комитете образования Курска уверяют, что в настоящий момент составлена смета на 400 тысяч рублей. Ремонт обещают начать, как только позволят погодные условия. Проблема тем временем разрастается. Заведующая признает, что обнаружены потеки в комнате 7-й группы. При этом журналистов внутрь помещений так и не пустили, ссылаясь на свирепствующий грипп и потребовав медицинские книжки. По словам родителей, крыша течет даже над головой заведующей.

 

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