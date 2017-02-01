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У 35-й школы Курска будут катать на лошадях

Вчера, 08:04
У 35-й школы Курска будут катать на лошадях
Сегодня начинается масленичная неделя. Это один из самых веселых и любимых праздников. Люди всю неделю пекут блины, веселятся, ходят в гости друг к другу. На Руси каждый день Масленицы имел своё название. Сегодня - встреча Масленицы». В этот день хозяйки начинали печь блины. Отведать их можно будет, в том числе, 22 февраля в школе №35 Курска, что на Республиканской. Здесь состоится семейный праздник «Ярмарка-разгуляй». В программе традиционные народные масленичные забавы: катание на лошадях, на печке от Емели, а также концерт, продажа блинов, сладостей, национальных русских напитков, выставка изделий ручной работы, предметов народного быта, созданных членами кружков прикладного творчества. Начало в среду в 10 утра. 

 

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