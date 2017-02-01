В Нижнем Тагиле следователи больше года пытаются сломать в СИЗО местного жителя

Вчера, 06:35

В Свердловский областной суд направлено требование 4-го следственного управления СК РФ о продлении срока содержания в СИЗО Сергея Бычкова, обвиняемого в убийстве бизнесмена Владимира Машинского. Следком настаивает на данной мере, несмотря на то, что единственный свидетель отказался от показаний против Бычкова, сообщают «Новые Известия».

По словам представителей защиты подозреваемого – Игоря Исаева и Андрея Петрова, – он находится в СИЗО около года. Основанием для его ареста стали показания бывшего заключенного Романа Погудина, который впоследствии отказался от сказанного, заявив, что, оклеветав Бычкова, хотел смягчить собственный приговор.

Жена задержанного Елена Бычкова, которой 14 февраля удалось встретиться с мужем, заявила, что он сильно переживает. Она направила письмо в администрацию президента РФ Владимира Путина. По словам женщины, власти заинтересовались данным случаем. В свою очередь, адвокаты мужчины намерены направить жалобу в Европейский суд по правам человека о незаконном содержании своего клиента под стражей.

Адвокаты также сообщили «Новым Известиям», что задержанный сообщил следователям все, что ему известно о совершенном в 2002 году убийстве бизнесмена сразу после того, как его взяли под арест. Он попросил проверить его показания на «детекторе лжи». Представители следкома просьбу удовлетворили, однако до сих пор не огласили результаты проверки.

«Новые Известия» направили официальный запрос в адрес следственного управления СУ СК РФ с просьбой разъяснить основания для ареста и продления срока содержания под стражей для Бычкова, а также прокомментировать ход и порядок следственных действий, проведенных во время его заключения в СИЗО.