Курское «Динамо» одержало 17-ю победу в Премьер-лиге

Курское «Динамо» накануне в выездном матче премьер-лиги с крупным счетом обыграло столичный клуб МБА 83:59. Курянки выступали без двух лидеров Ннемкади Огвумике и Энджел МакКотри. Несмотря на это, уже в первом периоде перевес «бело-голубых» был трёхкратным — 25:8. Лучшим бомбардиром стала Хелена Сиак — 16 очков и 9 подборов. Дабл-дабл оформила Мария Вадеева — 14 очков и 10 подборов. 10 очков, 8 подборов и 4 перехвата на счету капитана команды Татьяны Видмер. «Динамо» одержало 17-ю победу в 18 играх премьер-лиги.

26 февраля подопечным Лукаса Мондело предстоит встреча с клубом, нанёсшим нашей команде единственное поражение в турнире — екатерибургским УГМК. Один из самых важных матчей в сезоне состоится в СКК. Начало в 18-00.

Вчера, 10:53