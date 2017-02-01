По мнению активистов, в Курске завышена стоимость работ по капремонту

Эксперты ОНФ проанализировали стоимость различных видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курске и пришли к выводу, что она завышена. Активисты считают, что необходимо пересмотреть ценовую политику при проведении конкурсных процедур. Такое предложение представители Народного фронта направят в Фонд капитального ремонта.

Заключения представителей ОНФ основаны на данных «Сборника средней стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в субъектах РФ». Он был разработан Центром независимого мониторинга исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза» Общероссийского народного фронта на основе региональных отчетов, предоставленных ОНФ Фондом содействия реформированию ЖКХ. Итоговая стоимость работ, приведенная в сборнике, рассчитывается как удельная стоимость работ по капитальному ремонту на 1 кв. м общей площади многоквартирного дома.

Курские эксперты ОНФ сравнили данный показатель по восьми видам ремонта в Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Тульской, Тамбовской областях, Москве и со средними данными в РФ. Например, ремонт квадратного метра фасада общей площади многоквартирного дома в Курской области оценен в 1140,44 руб., в Белгородской – в 400,75 руб., то есть почти в 3 раза дороже. В 3,5 раза выше стоимость на ремонт «квадрата» подвальных помещений в Курской области (275,51 руб. против 78,76 руб.). Стоимость ремонта системы электроснабжения в Курской области также больше – в 3,6 раза (426,26 руб. против 117,51 руб.). В Белгородской области в пять раз дешевле, чем в Курской области, можно сделать ремонт водоотведения внутри дома (46,57 руб. против 238,91 руб.), фундамента (43,73 руб. против 225,15 руб.), а также крыши (367,13 руб. против 1849,02 руб.). Самая большая разница – в 6,5 раза – в стоимости работы за квадратный метр в Курской области по сравнению с Белгородской на ремонт системы теплоснабжения (668,45 руб. против 101,74 руб.).

Эксперты ОНФ отметили, что по большинству показателей цены в Курской области опережают средние по стране. Например, ремонт крыши в Курской области дороже, чем в среднем по России в 2,4 раза.

Активисты ОНФ в Курской области направят итоги проведенного сравнительного анализа стоимости различных видов ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов региональному оператору Фонда капитального ремонта с рекомендациями поменять ценовую политику при проведении новых тендеров.

Вчера, 11:41