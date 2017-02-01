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В Железногорске в аварии с тремя легковушками пострадал один человек

Вчера, 12:04
В Железногорске в аварии с тремя легковушками пострадал один человек
19 февраля в Железногорске произошла авария с участием трех транспортных средств. По информации ГИБДД, в пятом часу дня на улице Ленина ВАЗ-21099 под управлением 24-летнего водителя столкнулся с попутным автомобилем «Рено Логан», за рулем которого находился 54-летний мужчина. Затем «Логан» врезался в ВАЗ 14-й модели. В тройном ДТП пострадал только водитель «Рено», его с травмами доставили в больницу.

 

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