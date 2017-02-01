В Железногорске в аварии с тремя легковушками пострадал один человек

19 февраля в Железногорске произошла авария с участием трех транспортных средств. По информации ГИБДД, в пятом часу дня на улице Ленина ВАЗ-21099 под управлением 24-летнего водителя столкнулся с попутным автомобилем «Рено Логан», за рулем которого находился 54-летний мужчина. Затем «Логан» врезался в ВАЗ 14-й модели. В тройном ДТП пострадал только водитель «Рено», его с травмами доставили в больницу.

Вчера, 12:04