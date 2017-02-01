В Курске задержали криминальных авторитетов

В Курске в ходе спецоперации полицейские задержали двух лидеров преступной среды. Как пояснили в региональном УМВД, один из задержанных является так называемым «смотрящим» за одним из городов Курской области. Мужчина ранее неоднократно судим. С начала 90-х годов он отбывал наказание за совершение разбойного нападения, краж и хранение наркотиков. При личном досмотра у него изъяли 3,5 грамма героина, что составляет крупный размер. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков в крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы. Проверяется информация о возможной причастности двоих задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в Курской области, а также на территории других регионов.

Вчера, 12:26