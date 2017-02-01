В Курске посредник, продав чужую машину, получал за нее деньги

Полиция раскрыла мошенническую схему, с помощью которой 37-летний курянин заработал почти 150 тысяч рублей. Мужчина занимался частным извозом, во время очередного заказа разговорился с пассажиркой. Женщина рассказала, что хочет купить автомобиль, тогда водитель предложил свою помощь. На следующий день он показал курянке машину и, выступая от имени владельца, договорился о цене и рассрочке. Ежемесячно покупательница должна была выплачивать по 15 тысяч рублей через таксиста-посредника. При заключении сделки стороны не стали заключать письменный договор. С августа прошлого года женщина исправно передавала деньги, но до хозяина автомобиля они так и не доходили. Устав верить обещаниям, мужчина в результате забрал машину обратно. Женщина, которая осталась и без средства передвижения и без денег, обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что злоумышленник присвоил всю сумму, обманывая покупателя и продавца. Решается вопрос о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности. В соответствии с законом он может быть лишён свободы на срок до 2 лет.

Вчера, 17:05