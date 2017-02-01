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В курском «Авангарде» четыре новичка

Сегодня, 08:05
В курском «Авангарде» четыре новичка
В заявку курского «Авангарда» включены четверо новичков, один футболист отзаявлен. Как сообщили в клубе, новобранцами официально стали 20-летний нападающий Александр Тараповский из «Авангарда-2» — лучший бомбардир прошлогоднего первенства МОА «Черноземье», 24-летний защитник Сергей Шумейко из латвийского ФК «Рига», форварды: 20-летний Владислав Руденко из СКА (Ростов-на-Дону) и 24-летний Владислав Алексин, отыгравший несколько сезонов в чемпионате Узбекистана. В дубль из-за травмы переведен атакующий полузащитник Антон Тонких.
Добавим, что домашний сбор у «Авангарда» завершился, и 22 февраля команда отправится на сборы в Краснодарский край. Второй этап подготовки пройдет в Крымске. Запланированы четыре контрольных поединка.

 

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