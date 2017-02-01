Курские власти назвали востребованные профессии

Курский рынок труда показывает, что традиционно наиболее востребованными оказываются выпускники, получившие образование по таким направлениям как строительство; электронная техника, радиотехника и связь; сфера обслуживания; сельское и рыбное хозяйство; технология производства продовольственных продуктов и потребительских товаров. Востребованы также электрогазосварщики, водители, учителя, врачи, медсестры, инженеры. В соответствии с потребностями экономики Курской области в последние годы в профессиональных образовательных организациях открылась подготовка по 9-ти новым профессиям и специальностям. Среди них мастер сухого строительства, мастер ЖКХ, мастер по техобслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, технология хранения и переработки зерна, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, страховое дело, стоматология. Также на протяжении 3-х лет уменьшается количество бюджетных мест на факультетах юридической, экономической и управленческой направленности.

Сегодня, 08:07