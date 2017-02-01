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В Курске в День защитника Отечества устроят праздничный фейерверк

Сегодня, 08:08
В Курске в День защитника Отечества устроят праздничный фейерверк
Сегодня в Курске начинаются праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества. Их проведут в центрах досуга, библиотеках и школах.
22 февраля в центре досуга «Спутник» устроят благотворительный кинопоказ фильма «Мы из будущего». 23 февраля в 9 утра на Красной площади состоится возложение цветов к стеле «Героям-курянам», в 9.30 – церемония пройдет на мемориальном комплексе «Курская дуга», в 10.00 – на мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны. В 18 часов на Красной площади начнется концерт «Служу Отечеству!». А на 19.00 запланирован праздничный фейерверк.

 

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