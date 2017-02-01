Правительство выделит полмиллиарда на достройку курского онкодиспансера

Правительство предоставит Курской области субсидию на завершение строительства третьего пускового комплекса онкологического диспансера. Он возводится последние несколько лет. В 2012 году курянам презентовали первые объекты нового медучреждения: радиологический и палатные корпуса. В конце 2014 года открыли поликлинику. Полностью завершить строительство удастся с возведением третьего пускового комплекса медучреждения. Это будет современный стационар на 340 коек и 500 посещений в смену. Его строительство неоднократно откладывалось из-за недостатка финансирования. Однако в 2016 году область договорилась с правительством о выделении субсидии. В 2017-м регион получит почти 490 миллионов рублей. В дальнейшем правительство сохранит финансирование проекта на этом уровне. Область в этом году выделит на сооружение третьей очереди 490 миллионов рублей, в 2018-м — почти 547 миллионов, в 2019-м — более 427 миллионов. Таким образом, за трехлетку общий объем бюджетных инвестиций в строительство онкодиспансера составит почти 3 миллиарда рублей.

Сегодня, 08:09