Более 152,5 млрд. рублей за коммунальные услуги заплатили за год через Сбербанк жители Черноземья

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает, что за 2016 год жители Черноземья и Орловской области заплатили через Сбербанк за коммунальные услуги различным поставщикам, действующим здесь, более 152,5 миллиардов рублей.

– При этом наши клиенты установили своеобразный рекорд по комфорту платежей – впервые около 4,4 миллиарда рублей были заплачены с помощью «Автоплатежа ЖКХ», - поясняют в Управлении маркетинга и коммуникаций Центрально-Черноземного банка.

В банке напомнили, что бесплатно подключаемая услуга Сбербанка «Автоплатеж ЖКХ» позволяет производить оплату коммунальных услуг без посещения банка и других платёжных пунктов.

– Один из главных дефицитов современности – это время, - подчёркивает заместитель управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк Светлана Любимова. – Понимание этого факта и программирует нас искать для наших клиентов способы сэкономить его, такое дорогое нынешнее время. Так появился и «Автоплатёж», позволяющий автоматически и всегда своевременно совершать практически любые стандартные регулярные платежи.

По её словам, сегодня в одной только Воронежской области услугой «Автоплатёж» Центрально-Черноземного банка пользуется более 250 тысяч человек. Автоматически оплачивая интернет, кабельное и спутниковое телевидение, телефон, многое другое, и не позволяя накопиться долгам по обязательным платежам – например, за свет, тепло, воду, газ.

– Наши банковские сервисы потому и называются так, сервисами, что они исправно и честно служат клиенту, - поясняет Светлана Любимова.

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