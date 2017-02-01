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Спасатели устроили масштабную тренировку

Сегодня, 11:52
Спасатели устроили масштабную тренировку
Сегодня в Курской области под руководством Центрального регионального центра МЧС России проводится тренировка. Отрабатывают действия по ликвидации последствий паводка. Сигнал о начале учения поступил в Центр управления в кризисных ситуациях Курской области в 6 утра. На базе Аварийно-спасательной службы проведут смотр готовности техники комитетов и служб, привлекаемых для оказания помощи населению в этот период. Аналогичные смотры состоятся во всех районах. Кроме того, отработают навыки спасения на воде в весенний период. В течение всего дня по территории региона будут передвигаться колонны спецтехники. Население просят соблюдать спокойствие.

 

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