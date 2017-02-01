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За долги по алиментам житель Суджи чистил улицы от снега

Сегодня, 12:03
За долги по алиментам житель Суджи чистил улицы от снега
В отдел судебных приставов поступило исполнительное производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Житель Суджи официально нигде не работал и не предпринимал никаких мер к выплате алиментов. В результате накопился долг в 46 тысяч рублей. Тогда приставы запретили мужчине выезд из страны и ограничили в водительских правах. Также на него составили протокол об административном правонарушении. Суд приговорил нерадивого папашу к 50 часам обязательных работ. Должнику разъяснили: если после назначения административного наказания он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то ему будет грозить уголовная ответственность. Такая перспектива и привела должника в отдел судебных приставов, где он полностью погасил долг по алиментам. Также он отработал положенные часы, очищая улицы родного города от снега. 

 

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