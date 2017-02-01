поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

На улице Карла Маркса столкнулись две иномарки, якобы обе ехавшие на "зеленый"

Сегодня, 12:10
На улице Карла Маркса столкнулись две иномарки, якобы обе ехавшие на
Накануне вечером в Курске произошла авария с участием двух иномарок. Как сообщил старший инспектор по пропаганде Управления ГИБДД по городу Александр Мальцев, ДТП зафиксировано 20 февраля около 20 часов. 28-летний водитель "БМВ 320" двигался по улице Карла Маркса со стороны проспекта Дериглазова в сторону проспекта Победы. На пересечении дорог напротив дома № 101 по улице Карла Маркса произошло столкновение с "Рено Клио", за рулем которого находился 49-летний мужчина, он двигался со стороны Рябиновой в сторону Косиново. В ДТП пострадал водитель "Рено", его с телесными повреждениями доставили в больницу. Подчеркивается, что оба водителя были трезвыми. Оба утверждают, что правил не нарушали, оба двигались на зелёный сигнал светофора. Кто стал виновником аварии, разбираются инспекторы.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама