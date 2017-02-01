На улице Карла Маркса столкнулись две иномарки, якобы обе ехавшие на "зеленый"

Накануне вечером в Курске произошла авария с участием двух иномарок. Как сообщил старший инспектор по пропаганде Управления ГИБДД по городу Александр Мальцев, ДТП зафиксировано 20 февраля около 20 часов. 28-летний водитель "БМВ 320" двигался по улице Карла Маркса со стороны проспекта Дериглазова в сторону проспекта Победы. На пересечении дорог напротив дома № 101 по улице Карла Маркса произошло столкновение с "Рено Клио", за рулем которого находился 49-летний мужчина, он двигался со стороны Рябиновой в сторону Косиново. В ДТП пострадал водитель "Рено", его с телесными повреждениями доставили в больницу. Подчеркивается, что оба водителя были трезвыми. Оба утверждают, что правил не нарушали, оба двигались на зелёный сигнал светофора. Кто стал виновником аварии, разбираются инспекторы.

Сегодня, 12:10