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В Ж\д округе дорогу не поделили "Киа" и "Фольксваген"

Сегодня, 12:16
В Ж\д округе дорогу не поделили
В Ж\д округе дорогу не поделили "Киа" и "Фольксваген", один человек пострадал. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло 20 февраля в 16-30. Водитель, управляя автомобилем "Киа Спортейдж", двигался по Профсоюзной в сторону улицы Маяковского. В пути следования на перекрёстке, выезжая на улицу Маяковского с левым поворотом в сторону Станционной, совершил столкновение с "Фольксваген Поло", за рулем которого находился 20-летний водитель, он двигался по улице Маяковского со стороны Станционной в сторону Октябрьской. В результате столкновения пострадал водитель "Фольксваген", его с ушибами доставили в больницу. В ГИБДД отметили, что водители были трезвы.

 

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