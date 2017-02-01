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Специалисты Курскэнерго в 2017 году расчистят от растительности 850 га просек ЛЭП для предупреждения аварий

Сегодня, 13:43
Специалисты Курскэнерго в 2017 году расчистят от растительности 850 га просек ЛЭП для предупреждения аварий
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  продолжается реализация мероприятий начального этапа ремонтной программы 2017 года. Масштабные работы по ремонту электросетевых объектов начнутся в апреле, в настоящее время энергетики производят расчистку  просек линий электропередачи. 
На начало февраля бригадами районов электрических сетей  Курскэнерго расчищено 17,7 га просек  на линиях 0,4 -  35 кВ.В общей сложности  в рамках ремонтной программы   2017 года специалисты филиала расчистят  850 га просек. На эти цели будет направлено более  19   млн рублей.
Расчистка просек вдоль трасс ЛЭП – важная составляющая подготовки энергетиков к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Она проводится с  целью предупреждения возможных технологических нарушений, вызванных  падением на провода деревьев и древесно-кустарниковой растительности.   

 

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