Специалисты Курскэнерго в 2017 году расчистят от растительности 850 га просек ЛЭП для предупреждения аварий

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжается реализация мероприятий начального этапа ремонтной программы 2017 года. Масштабные работы по ремонту электросетевых объектов начнутся в апреле, в настоящее время энергетики производят расчистку просек линий электропередачи.

На начало февраля бригадами районов электрических сетей Курскэнерго расчищено 17,7 га просек на линиях 0,4 - 35 кВ.В общей сложности в рамках ремонтной программы 2017 года специалисты филиала расчистят 850 га просек. На эти цели будет направлено более 19 млн рублей.

Расчистка просек вдоль трасс ЛЭП – важная составляющая подготовки энергетиков к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Она проводится с целью предупреждения возможных технологических нарушений, вызванных падением на провода деревьев и древесно-кустарниковой растительности.

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