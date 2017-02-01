Активисты обратили внимание на бедственное состояние школы в Железногорском районе

Представители ОНФ взяли на контроль ситуацию, сложившуюся в Веретенинском сельсовете Железногорского района. Местная школа, построенная полвека назад, до сих пор не подключена к газу и водопроводу. При этом бюджетные средства выделяются на другие, менее востребованные жителями объекты. «Фронтовики» готовят обращение в районную администрацию с предложением пересмотреть бюджетную политику и в приоритетном порядке решить первоочередные социально значимые вопросы. Ранее мы рассказывали: в Веретенинской школе обучаются 33 ребенка. Для поддержания положительной температуры в классах используются электрообогреватели. Из-за отсутствия водопровода для приготовления завтрака сотрудникам приходится ездить за водой за 8 км от школы на Гнаньский родник. Для мытья полов используется талая или дождевая вода. Санблок находится в 80 метрах от школы, им пользуются и сотрудники школы, и ученики, включая двоих детей-инвалидов из первого класса. Иногда там образуются очереди, и в зимнее время года школьники простужаются и часто болеют. Поэтому общественники призывают местные власти создать для детей нормальные условия обучения.

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