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23 и 24 февраля почта работать не будет

Сегодня, 14:59
23 и 24 февраля почта работать не будет
В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час. 
23, 24 февраля и 8 марта - выходные для отделений почтовой связи по всей стране. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 25 и 26 февраля, а также 9 марта все отделения почтовой связи работают по установленному режиму. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда. 

 

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