23 и 24 февраля почта работать не будет

В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

23, 24 февраля и 8 марта - выходные для отделений почтовой связи по всей стране. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 25 и 26 февраля, а также 9 марта все отделения почтовой связи работают по установленному режиму. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда.

Сегодня, 14:59