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Курск посетят малазийские бизнесмены

Вчера, 08:03
Курск посетят малазийские бизнесмены
Курск посетят малазийские бизнесмены. Их визит назначен на 24-25 февраля. Делегация приедет в ЮЗГУ. Представители Министерства труда, топ-менеджеры и председатели совета директоров ведущих фирм и предприятий в течение двух дней познакомятся с научными разработками курского вуза, а также посетят ряд семинаров по теме «Стратегические инновации на пути к коммерциализации». Проведут его сотрудники Центра инноватики и бизнес-инжиниринга ЮЗГУ.

 

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