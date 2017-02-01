Курск посетят малазийские бизнесмены

Курск посетят малазийские бизнесмены. Их визит назначен на 24-25 февраля. Делегация приедет в ЮЗГУ. Представители Министерства труда, топ-менеджеры и председатели совета директоров ведущих фирм и предприятий в течение двух дней познакомятся с научными разработками курского вуза, а также посетят ряд семинаров по теме «Стратегические инновации на пути к коммерциализации». Проведут его сотрудники Центра инноватики и бизнес-инжиниринга ЮЗГУ.

Вчера, 08:03