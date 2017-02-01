В Фатежском районе у 92-летнего пенсионера похитили поросенка

В Фатежском районе 92-летний участник Великой Отечественной войны стал жертвой кражи. У пенсионера из сарая пропал поросенок. Подсобное хозяйство для пожилого человека - один из способов собственного обеспечения и заработка, поэтому пропажа животного нанесла крупный ущерб. Полицейские выяснили, что кража произошла после приезда знакомой. Женщина, дождавшись, когда хозяин с ней попрощается, похитила из сарая скот. Подозреваемая, надеясь на преклонный возраст пенсионера, была уверена, что сообщать о пропаже в полицию он не станет. В течение нескольких часов стражи порядка выяснили, кто украл поросенка, его в тот же день вернули хозяину. В УМВД подчеркнули, что местные полицейские взяли шефство над 92-летним жителем Фатежского района.

Сегодня, 15:16