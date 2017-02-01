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В поселок Северный в 2018 году проведут газопровод

Сегодня, 15:39
В поселок Северный в 2018 году проведут газопровод
Курску остро необходим межпоселковый газопровод Верхнее Косиново – проспект Дериглазова протяженностью 11,5 км. Этот вопрос поднимал губернатор Александр Михайлов на недавней встрече с главой «Газпра» Алексеем Миллером. Газопровод обеспечит голубым топливом поселок Северный. В ближайшие годы здесь планируется произвести многоквартирную и коттеджную застройку общей площадью почти 2 млн кв. метров, возвести две школы по 1000 мест каждая, шесть детских садов, две поликлиники, спортивные, торговые центры и другие объекты социально-культурного назначения. По сообщению заместителя губернатора Сергея Дюмина, сейчас завершается разработка проектно-сметной документации на этот газопровод. Миллер согласился включить этот объект в инвестиционную Программу развития газоснабжения и газификации Курской области на период 2016-2020 годы со сроком ввода в действие в 2018 году.

 

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