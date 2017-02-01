Курское «Динамо» проведет последний матч группового этапа Евролиги в Венгрии

Сегодня курское «Динамо» проведет последнюю игру группового этапа женской Евролиги. В Венгрии подопечные Лукаса Мондело сыграют с местным баскетбольным клубом «Уни Дьер». К этому матчу курянки подошли в статусе лидеров своей группы А, не проиграв ни одного поединка. Венгерский клуб занимает последнее восьмое место в группе. Сегодняшний матч уже не сможет изменить расклад сил, курянки в любом случае прошли в четвертьфинал Евролиги, где будут иметь преимущество своей площадки. Игра начнется в 20 часов. За ее ходом можно следить на сайте бело-голубых.





Вчера, 08:16