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Благотворительный марафон «Мир детства» за 10 лет собрал более 200 миллионов

Вчера, 08:03
Благотворительный марафон «Мир детства» за 10 лет собрал более 200 миллионов
Благотворительный марафон «Мир детства» за 10 лет собрал почти 223 млн рублей. Благодаря этим средствам удалось помочь малообеспеченным и многодетным семьям, оказать помощь в лечении тяжелобольным детям и поддержку талантливым юным дарованиям. Сбор средств идет различными способами - деньги переводят на счет или кладут в специальные ящики для сбора, установленные в торговых центрах. С начала этого года копилка марафона «Мир детства» пополнилась на 4 млн 221 тыс. рублей. А благодаря ящикам, установленным в супермаркетах, удалось собрать 203 тыс. Как рассказала председатель оргкомитета марафона Валентина Михайлова, в одном из ящиков для сбора средств обнаружили сверток, в котором находилось 100 тысяч рублей. Это говорит о том, что люди не хотят славы, а хотят просто помочь от души – отметила Михайлова.

 

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