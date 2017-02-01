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Сегодня в Дмитриеве после реконструкции откроют кинотеатр "Россия"

Вчера, 08:15
Сегодня в Дмитриеве после реконструкции откроют кинотеатр
Сегодня в Дмитриеве после реконструкции откроют кинотеатр «Россия». Он появился в райцентре в 1965 году и давно требовал капитального ремонта. Последние годы, чтобы посмотреть очередную премьеру на большом экране, местным жителям приходилось ехать в Железногорск или Курск. Теперь же киноманы могут насладиться просмотром фильмов с комфортом. В обновленном кинотеатре 200 мест. Он оборудован мягкими креслами, новейшей стереосистемой и поддерживает 3D формат.

 

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