МРСК Центра усиливает контроль за надежностью электроснабжения потребителей на период праздников

В преддверие праздничных дней 23-26 февраля в ПАО «МРСК Центра» реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей во всех регионах деятельности компании (11 субъектов Центрального федерального округа).

Специалисты МРСК Центра проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, комплектацию аварийного резерва материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Все сетевое оборудование приведено к наиболее надежной электрической схеме. Особый контроль установлен за работой оборудования электрических подстанций и сетей, осуществляющих электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. Приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, режима охраны объектов и антитеррористической защищенности. Плановые ремонты на время праздников прекращены.

Отработано взаимодействие Штаба МРСК Центра с территориальными подразделениями Ростехнадзора, подразделениями МЧС, органами исполнительной власти, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями.

Для оперативного реагирования и ликвидации аварийных ситуаций будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. В усиленном режиме будут работать диспетчерские и технические службы, сотрудники оперативных и ремонтных бригад, дежурные подстанций филиалов и руководители.

Круглосуточное дежурство в дни праздников будет обеспечиваться 540 оперативно-выездными бригадами, в готовности к проведению аварийно-восстановительных работ находятся 90 ремонтных бригад повышенной мобильности в составе 530 человек и 166 единиц техники. В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений на территории Общества могут быть привлечены собственные силы - 1647 бригад, 8378 человек, 3200 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций.

По всем вопросам энергоснабжения потребители в регионах присутствия ПАО «МРСК Центра» могут бесплатно позвонить по телефону прямой линии энергетиков: 8-800-50-50-115.





Вчера, 11:28