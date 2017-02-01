Под Курском в столкновении «Ауди» и ВАЗа пострадали три человека

Накануне вечером в Горшеченском районе произошло серьезное ДТП, в котором травмы получили три человека. По информации Госавтоинспекции, около 19 часов неподалеку от села Солдатское ВАЗ-2115, за рулем которого находился 37-летний водитель, столкнулся со встречным автомобилем «Ауди-100» под управлением 27-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и 51-летняя пассажирка «Ауди» с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в Горшеченскую райбольницу.

Вчера, 11:42