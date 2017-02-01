В Курске с начала года в пожарах погибли три человека

С начала года в Курске зарегистрировано 13 пожаров, три из них привели к гибели людей. В двух случаях причинами трагедий послужило неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Третий случай произошел ночью 20 февраля в доме, где, предположительно, пожар возник из-за перегрузки электрической сети отопительными приборами. Управление по делам ГО и ЧС при городской Администрации напоминает: в случае обнаружения возгорания необходимо в первую очередь сообщить о пожаре по телефону - 01, по мобильному телефону - 112, эвакуировать людей, сообщить о пожаре соседям. По возможности принять меры к тушению пожара, например, обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения. При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него: пригнитесь к полу, дышите через мокрую ткань или полотенце. В дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Вчера, 12:41