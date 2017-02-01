Центр МНТК в Тамбове предоставляет гражданам РФ бесплатное лечение по полису обязательного медицинского страхования

Медицинский центр МНТК в Тамбове сообщил о бесплатном предоставлении своих услуг всем россиянам по полису ОМС. Для получения медицинских услуг пациент должен предоставить такие документы, как российский паспорт, полис и выписку от врача. В клинике осуществляется лазерное лечение зрения и используются другие современные методики.

В местном филиале «Микрохирургии глаза» гражданам предлагается бесплатная лазерная операция по устранению катаракты. На ее проведение уходит лишь 15 минут, но результаты оказывают существенное влияние на здоровье. Операция полностью автоматизирована, что максимально сокращает риск возникновения осложнений. Доктора клиники лечат целый спектр заболеваний, включая астигматизм, близорукость, глаукому, дальнозоркость, болезни зрительного нерва, зрительного пути, роговицы; отслоение сетчатки и т.п. На время лечения в клинике пациентам доступно комфортное проживание. Данные об услугах центра можно уточнить на сайте МНТК.

Вчера, 13:13