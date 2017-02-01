Курская область на 15-м месте рейтинга регионов по качеству жизни

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» изучили различные данные за 2016 год, чтобы узнать, как живется людям в разных субъектах России. Специалисты анализировали данные из открытых источников — Росстата, Минздрава и Минфина России, Центробанка, сайты региональных органов власти. Рейтинг строится на основе 72 различных показателей, фиксирующих условия жизни людей, — от среднего размера зарплаты и качества образования до уровня экономического развития региона, его транспортной инфраструктуры. Неизменными лидерами рейтинга регионов с лучшими условиями для жизни являются Москва и область, Санкт-Петербург и Татарстан. Курская область заняла 15-е место. Год назад она находилась на 17-й строчке. Таким образом, за год наш регион несколько улучшил свои позиции в общероссийском рейтинге качества жизни. Отметим так же, Белгородская область занимает 6-е место, Воронежская — 7-е, Липецкая область – 9-е, Орловская – 35-е.

Вчера, 13:16