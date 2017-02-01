Курские школьники отправятся в Крым на олимпиаду по 3D-технологиям

В Курске состоялся региональный отборочный этап Всероссийской Олимпиады по 3D-технологиям. В конкурсе приняли участие 28 школьников. В первый день задания выполняли ребята 14-17 лет, во второй 10-13 лет. Все участники были разделены на команды по два человека. Турнир проходил в игровой форме. Дети должны были представить себя сотрудниками центра 3D-печати и выполнить один из трёх заказов на медицинскую тематику: например, сделать прототип модели позвонка или универсальную маску для наркоза. Сперва дети прорисовывали проект на бумаге, а уже затем создавали 3D-модель и распечатывали на принтере. Жюри оценивало работы по ряду критериев: правильно ли рассчитаны размеры и масштаб, насколько точно выполнено построение в программе, сколько времени было затрачено. В итоге победителями были признаны учащиеся лицея №1 Сергей Алфимов и Мария Борзенкова. Второе место заняли Дмитрий Зубков (школа №7) и Игорь Дергачев ( школа №31). Теперь ребята представят нашу область на олимпиаде в Крыму, которая состоится в апреле.





Вчера, 13:22