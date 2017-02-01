В Железногорске за травму школьницы на уроке физкультуры гимназия заплатит 21 тысячу рублей

В Железногорске завершилось судебное разбирательство по поводу травмы шестиклассницы, которую девочка заработала на уроке физкультуры. Этот случай произошел в апреле прошлого года. Девочка получила сотрясение головного мозга во время сдачи зачета по прыжкам в высоту через перекладину - она неудачно приземлилась и ударилась головой о деревянный пол. По словам пострадавшей, учитель этого не заметил. Позже медик констатировал у ребенка сотрясение головного мозга. О диагнозе сообщили в полицию. Пострадавшая провела в стационаре 5 дней, потом около месяца лечилась дома. Теперь в течение года она будет находиться на учете у медиков. Мать затратила на лечение девочки около 5 тысяч рублей. Она обратилась в суд с иском о взыскании со школы и администрации Железногорска затрат и компенсации морального вреда - 100 тысяч рублей. Ни учитель физкультуры, ни директор школы, ни представитель администрации иск не признали. Тем не менее, судебное разбирательство состоялось. Как пояснили в прокуратуре изданию "Эхо недели", учитель физкультуры должен был лично обеспечить безопасность учащихся на своем уроке. Приговор суда оказался таков: взыскать с гимназии 21 тысячу рублей в счет компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба.

Вчера, 13:48