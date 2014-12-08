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Курян с Днем защитника Отечества поздравили «Песняры» и Екатерина Шаврина

Вчера, 14:06
Курян с Днем защитника Отечества поздравили «Песняры» и Екатерина Шаврина
В курском драмтеатре состоялись торжественное собрание и концерт, посвященный Дню защитников Отечества. Губернатор Александр Михайлов рассказал об обороноспособности ныне приграничной Курской области, о том, как служат куряне в различных регионах страны и какую задачу выполняют дислоцированные в регионе воинские подразделения. Правительственных наград и званий в этот торжественный день удостоены не только военные, но и представители мирных профессий — врачи, аграрии, работники промышленных предприятий. Музыканты курской филармонии исполнили реквием по погибшим, в частности — солистам ансамбля имени Александрова. Перед курянами выступили белорусский ансамбль «Песняры» и народная артистка России Екатерина Шаврина.

 

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