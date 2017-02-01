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В Курске сорвавшаяся с 5 этажа тряпка разбила автомобиль

Вчера, 14:53
В Курске сорвавшаяся с 5 этажа тряпка разбила автомобиль
Неприятный сюрприз ждал сегодня утром курянку. С постели её поднял вой автосигнализации. Оказалось, что тряпка, забытая строителями на крыше дома, рухнула на припаркованный автомобиль и разбила заднее стекло. О случае, произошедшем на Московской площади, сообщает "46 ТВ". Пострадавшая автовладелица намерена предъявить управляющей компании, которая должна отвечать за состояние крыши и вовремя удалять накопившийся там хлам, немалый счёт. И за материальный ущерб, и за моральный.

 

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